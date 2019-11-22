Постановлением правительства от 21 ноября на советника президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями Рустама Сабировича Касимова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана. Об этом сообщило Министерство юстиции.

До этого Рустам Касимов совмещал пост советника президента и ректора Академии государственного управления при президенте. В предыдущие годы был министром высшего и среднего специального образования.

С августа прошлого года ректором Международной исламской академии Узбекистана был Шухрат Акмалович Ёвкочев.