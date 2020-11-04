В Telegram-канале Olmaliq hayoti («Жизнь Алмалыка») 4 ноября была опубликована видеозапись скопления людей перед зданием Алмалыкского горно-металлургического комбината. Пресс-службы города Алмалыка и АГМК выступили с совместным заявлением по данной ситуации.

Сообщается, что в среду на территории дворца культуры «Металлург» прошла ярмарка рабочих мест с участием предприятий и организаций города, в том числе, комбината.

«Но из-за большого количества претендентов, в частности, за счет граждан, прибывших из ближайших городов (Пскент, Ахангаран, Бука, Бекабад) для трудоустройства на АГМК, на выбранной локации возникло столпотворение», — говорится в заявлении пресс-служб.

Отмечается, что после этого городской хокимият и ответственные лица комбината оперативно перенесли ярмарку вакансий в «Парк молодежи», находящегося рядом с ДК. Там же проходил выездной прием руководителей секторов Алмалыка.





В пресс-службе АГМК сообщили, что в 2019 году комбинат принял на работу более 2500 человек, 1805 из них — представители молодежи. С начала этого года на комбинате были трудоустроены 787 граждан.