3 ноября ряд банков Узбекистана повысили курс доллара. Чаще всего встречается предложение продажи доллара по 10410 сумов, а вот сумма покупки варьируется от 10350 до 10370 сумов.

Фото: Kursinfo.uz / Telegram.

Последний раз банки повышали курс продажи доллара 8 октября — с 10370 до 10390 сумов.

Днем ранее Центральный банк обновил курсы иностранных валют. Доллар США после единичного снижения снова начал расти и составил 10366,86 сумов (+6,98). А вот евро и российский рубль подешевели до 12074,28 (-211,5) и 130,37 (-5,74) сумов соответственно.

За 10 месяцев сум обесценился на 9%, однако Центробанк считает вероятность резкого колебания обменного курса к концу года низкой. Для интервенций регулятор имеет валютный резерв в 300 млн долларов, который может быть использован в случае значительного увеличения спроса на иностранную валюту.