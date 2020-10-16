Курс национальной валюты Узбекистана по отношению к доллару за январь-сентябрь обесценился на 8,6%, следует из данных Центрального банка.

По данным регулятора, динамика обменного курса относительно стабилизировалась. Если в январе-апреле сум девальвировал на 6,6%, то в мае-сентябре — на 2%.

Источник: ЦБ.

К концу года динамика курса национальной валюты будет формироваться под воздействием внутренних и внешних макроэкономических факторов, исходя из текущего соотношения спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, отмечает ЦБ.

Центробанк оценивает фундаментальные риски, ведущие к резким колебаниям обменного курса, как низкие. При этом существуют достаточные условия для поддержания баланса спроса и предложения иностранной валюты до конца года, заверил регулятор.