Умида Абдиловна Тухташева указом президента от 3 ноября назначена заместителем директора Агентства по противодействию коррупции — начальником управления по связям с общественностью, работе с обращениями и международному сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба агентства.





Умида Тухташева (1978 г. р.) окончила Ташкентский государственный юридический институт в 2003 году. До своего назначения работала деканом факультета уголовного правосудия ТГЮУ.

Талъатжон Солиевич Хайдаров указом президента от 3 ноября заместителем директора Агентства по противодействию коррупции — начальником управления анализа и мониторинга системы противодействия коррупции.





Талъатжон Хайдаров (1980 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2001 году. До назначения работал начальником отдела по обеспечению внутренней безопасности Антикоррупционного агентства.

Агентство по противодействию коррупции было создано указом президента от 29 июня и подчиняется непосредственно главе государства. В задачи нового госоргана входит разработка и реализация госполитики в области предупреждения и борьбы с коррупцией.