Акционерное общество «Узбекуголь» досрочно выполнило план по отгрузке угля бюджетным организациям. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе предприятия.

По состоянию на 26 октября для нужд бюджетной сферы предоставлено 405 тысяч 400 тонн твердого топлива — именно столько АО должно было поставить до 1 ноября.

По данным пресс-службы предприятия, за прошедший период текущего года объем поставок угля бюджетным организациям вырос на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Больше всего угля в 2020 году понадобилось Андижанской и Ферганской областям. В компании отказались предоставлять данные по поставленному углю в разрезе областей.

Увеличение поставок угля происходит на фоне падения производства природного газа. Согласно данным Государственного комитета по статистике, за первые девять месяцев года производство газа снизилось почти на 20%, с 44,8 млрд до 36 млрд кубометров, газового конденсата — на 35%, с 1,5 млн до 1 млн тонн, угля — на 3%, с 2,7 млн до 2,6 млн тонн.

Кроме того, если за январь-сентябрь 2019 года Узбекистан заработал свыше 2 млрд долларов за счет экспорта природного газа, то в этом году — в 5,5 раза меньше, или 366,3 млн долларов. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса на внешних рынках экспорт добываемого в Узбекистане газа в Китай снизился в несколько раз, а в Россию — полностью прекратился.

Представитель предприятия «Худудгазтаъминот» Абдусаттор Каюмов ранее сообщал, что снижение экспорта газа не помогло увеличить поставки газа на внутренний рынок, поскольку потребление газа растет из-за строящихся многоэтажных домов, где проводится не централизованное отопление, а локальное.

Несмотря на это, президент Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить к концу года наращивание добычи и дополнительные поставки природного газа на внутренний рынок. Ожидается, что компания «Лукойл», приостановившая экспорта газа в Китай со своих проектов в Узбекистане из-за слабого спроса, перенаправит газ на внутренний рынок.