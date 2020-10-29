Министерство энергетики Узбекистана планирует ввести временные ограничения в графике подачи газа на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) Ташкента и других областей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минэнерго.

В среду Kun.uz сообщил, что с 1 ноября в Ташкенте планируется ввести новый график работы в 54 газовых заправках и поочередно (не на всех сразу), раз в три дня приостанавливать подачу газа с 19:00 до 7:00. Такая мера направлена на бесперебойное снабжение населения и социальных объектов, поскольку снижается давление из-за потребления газа на заправках в пиковое время.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Минэнерго, такой порядок планировалось ввести до 12 ноября, но зачем было решено внести изменения. В ближайшее время будет разработан новый график для всей страны и представлен общественности.

Напомним, что с 27 октября подачу газа на АГНКС в Андижанской области уже ограничили по времени — с 6:00 до 16:00.

По данным Государственного комитета по статистике, за первые девять месяцев года производство газа снизилось почти на 20%, с 44,8 млрд до 36 млрд кубометров, газового конденсата — на 35%, с 1,5 млн до 1 млн тонн, угля — на 3%, с 2,7 млн до 2,6 млн тонн.

При этом с начала года бюджетные организации получили 405,4 тысяч тонн угля, что на 18,3% больше, чем в прошлом году.

Представитель предприятия «Худудгазтаъминот» Абдусаттор Каюмов ранее сообщал, что снижение экспорта газа не помогло увеличить поставки газа на внутренний рынок, поскольку потребление газа растет из-за строящихся многоэтажных домов, где проводится не централизованное отопление, а локальное.