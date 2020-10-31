«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов десертов из лимонов.
Лимонный курд
Лимонный курд — это заварной крем на лимонном соке. Отлично подойдет в качестве начинки для тарта, его еще можно использовать в пирожных и прослойках для тортов.
Лимонный пудинг
Лимонный пудинг готовится легко и просто, а текстура просто невероятная: воздушная, пористая и с хрустящей корочкой сверху.
Лимонные квадратики
Это популярный десерт американской кухни. Пирожные состоят из нежного песочного теста и кисло-сладкой начинки.
Творожные мини-кексы с лимонной цедрой
Идеальный рецепт в котором все ингредиенты взбиваются миксером и отправляются в духовку. И уже через 40 минут можно наслаждаться нежными кексами с лимонным ароматом.
Лимонное печенье
Потрясающее лимонное печенье: мягкое внутри, невероятно вкусное — и это при том, что ингредиенты-то нужны самые простые.
Лимонный пирог
Лимонный пирог — это довольно известная выпечка: легкий, воздушный десерт, который никогда не надоедает.
Варенье «пятиминутка» из лимонов и апельсинов
Утром нет ничего лучше, чем чашечка горячего чая и хрустящий тост с ярким, вкусным и полезным вареньем.
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