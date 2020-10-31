«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов десертов из лимонов.

Лимонный курд





Лимонный курд — это заварной крем на лимонном соке. Отлично подойдет в качестве начинки для тарта, его еще можно использовать в пирожных и прослойках для тортов.

Лимонный пудинг



Лимонный пудинг готовится легко и просто, а текстура просто невероятная: воздушная, пористая и с хрустящей корочкой сверху.

Лимонные квадратики





Это популярный десерт американской кухни. Пирожные состоят из нежного песочного теста и кисло-сладкой начинки.

Творожные мини-кексы с лимонной цедрой





Идеальный рецепт в котором все ингредиенты взбиваются миксером и отправляются в духовку. И уже через 40 минут можно наслаждаться нежными кексами с лимонным ароматом.

Лимонное печенье





Потрясающее лимонное печенье: мягкое внутри, невероятно вкусное — и это при том, что ингредиенты-то нужны самые простые.

Лимонный пирог





Лимонный пирог — это довольно известная выпечка: легкий, воздушный десерт, который никогда не надоедает.

Варенье «пятиминутка» из лимонов и апельсинов





Утром нет ничего лучше, чем чашечка горячего чая и хрустящий тост с ярким, вкусным и полезным вареньем.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15