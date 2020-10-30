20 октября в Дюссельдорфе мировой производитель смартфонов vivo объявил о выходе на европейский рынок. Компания официально открывает свои офисы во Франции, Германии, Италии, Польше, Испании и Великобритании. Появлению vivo на новом рынке предшествовало масштабное исследование при участии 9 тысяч человек со всей Европы с целью понимания потребностей европейской аудитории.

Первыми продуктами vivo в европейских странах станут смартфоны X51 5G, Y70, Y20s и Y11s, а также наушники vivo Wireless Sport и True Wireless Earphones.





«Мы искренне рады официально представить vivo и наши продуктовые линейки в Европе. Этот непростой год изменил планы многих компаний и людей по всему миру. Тем не менее, наша преданность пользователям осталась неизменной, поскольку философия компании заключается в том, что нужно делать правильные вещи и делать это правильно. С момента экспансии vivo на международные рынки компания стремится предоставлять потребителям инновационные и качественные продукты, разработанные с учетом их потребностей. Более 370 млн человек по всему миру являются поклонниками бренда, поэтому мы уверены, что заслужим доверие клиентов по всей Европе», — отметил Дэнни Дэнг, вице-президент, президент европейской штаб-квартиры vivo.

На пресс-мероприятии компания продемонстрировала свою первую линейку смартфонов и сопутствующих устройств для европейского рынка. Во главе продуктовой линейки располагается модель vivo X51 5G. Она оснащена инновационной системой профессиональной стабилизации изображения, обеспечивающая максимально стабильную съемку фото и видео в движении и при слабом освещении.

Компания также представила устройства Y-серии с фокусом на автономность, дизайн и функции камеры: Y70, Y20s и Y11s. Y-серия является ключевой для vivo в Европе, так как отвечает потребностям местного рынка.

62,5% всех смартфонов, продаваемых в Европе, стоят до 300 евро. Y-серия ориентирована в основном на более молодую аудиторию. Но она также будет подходящим компаньоном для более взрослых пользователей благодаря емкости аккумулятора и простоте использования. Y20s и Y11s обеспечивают высокую автономность аккумулятора емкостью 5000 мА/ч, которого с легкостью хватит на два дня.





Смартфоны серий X и Y оснащены чипсетами Qualcomm Snapdragon под управлением операционной системы Android. Она позволяет устройствам работать плавно и интуитивно, обеспечивая положительный пользовательский опыт.

Также vivo представила две серии беспроводных наушников, каждая из которых предлагает отличное качество звука, доступ к функциям «Google Ассистента» и мобильность.

Наушники vivo Wireless Sport предназначены для активных пользователей, которые любят слушать музыку в дороге, тренажерном зале или во время тренировок на открытом воздухе. А vivo True Wireless Earphones (TWS) выступят в качестве оптимального аксессуара для смартфона vivo X51 5G. Благодаря аудиокодекам Qualcomm aptX и передовой аудиотехнологии наушники позволяют адаптировать звук под пользователя и особенности его слуха.

В рамках анонса vivo объявила о подписании четырехлетнего соглашения с УЕФА, согласно которому компания становится официальным партнером чемпионатов «ЕВРО-2020» и «ЕВРО-2024». vivo станет эксклюзивным поставщиком смартфонов на чемпионаты Европы по футболу до 2024 года.

«Мы разделяем страсть к футболу с нашими друзьями по всему миру и рады новому партнерству с УЕФА в рамках футбольных чемпионатов „ЕВРО“. УЕФА и vivo разделяют общее стремление к совершенству, а также желание предоставлять новые уникальные и фантастические впечатления своим фанатам. Это сотрудничество — важная часть наших долгосрочных обязательств перед Европейским рынком», — отметил Дэнни Дэнг.

О компании vivo

vivo — глобальная высокотехнологичная компания, занимающая одни из ведущих позиций в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. vivo стремится объединить пользователей по всему миру, создавая захватывающие и инновационные смартфоны и аксессуары. Компания также предоставляет услуги, которые объединяют технологии и дизайнерское мышление в креативные решения. Следуя основным ценностям компании, включающим инновации, ориентацию на потребителя и benfen, vivo реализует стратегию устойчивого развития.

Компания vivo владеет и управляет девятью R&D-центрами в Шэньчжэни, Дунгуани, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Тайбэе, Токио и Сан-Диего. Их деятельность сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку и разработку смартфонов следующего поколения.

Пять производственных центров vivo, включая авторизованный, располагаются в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии. Они производят более 200 млн смартфонов ежегодно.

Число пользователей vivo составляет более 350 млн человек. Смартфоны компании представлены более чем в 30 странах, а розничные магазины открыты в свыше 1000 городов по всему миру.

Подробную информацию о смартфонах vivo можно получить на сайте и в социальных сетях.

Сайт: vivo.com/uz

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