Неизвестный мужчина напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам во французской Ницце, сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел около 9:00 утра. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. Одна из жертв обезглавлена. Двое были убиты внутри собора.

Нападавшего задержали, что подтвердил и мэр города Кристиан Эстрози, назвавший случившееся терактом. Кристиан Эстрози также распорядился закрыть все храмы в городе после нападения на прихожан. Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Ниццу.

Взрывов, которые слышны в центре Ниццы, в полиции попросили не бояться, заверив, что их производит подразделение по разминированию.