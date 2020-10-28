Управление мусульман Узбекистана выступило с заявлением по поводу ситуации вокруг публикации карикатуры французского журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, а также связанных с этим дискуссий и акций недовольства, происходящих в разных странах.

В заявлении управление карикатура называется «неуместной и оскорбительной», а «любые действия, которые возбуждают чувства мусульман, сеют смуту и выражают оскорбление по отношению к религиозным ценностям и святыням», решительно осуждаются. В заявлении подчеркивается, что честь пророка Мухаммеда является высшей ценностью для мусульман.

С прошлой пятницы, 23 октября, в странах Ближнего Востока распространяются призывы бойкотировать Францию и французские товары. Причиной недовольства стали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что страна не откажется от свободы слова, в том числе от карикатур. На прошлой неделе на правительственных зданиях в Монпелье и Тулузе демонстрировались карикатуры журнала Charlie Hebdo.

Акция была посвящена памяти 47-летнего французского учителя истории и географии Самюэля Пати, жестоко убитого 18-летним иммигрантом, исповедующим ислам. В течение почти двух недель до этого учитель был объектом нападок и угроз в социальных сетях. Причиной стало то, что он на уроке, рассказывая о теракте в редакции Charlie Hebdo, показал ученикам карикатуру журнала на пророка Мухаммеда.

Охарактеризовав такое отношение как «заговор, направленный на нарушение взаимной согласия между народами и оскорбление чувств людей, связанных с их религиозными убеждениями, попирание религиозных ценностей, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни», управление подчеркнуло, что кто бы ни пытался унизить пророка или бросать камни в сторону мусульман и ислама, «не сможет этим нанести ни малейшего вреда нашей религии или мусульманам».

Некоторые пользователи социальных сетей в Узбекистане также отреагировали на происходящее в мире. Один из них опубликовал видео, на котором использует фотографию Эмманюэля Макрона как коврик в автомобиле.

«Если мы будем отвечать на оскорбление оскорблением, высока вероятность того, что это станет причиной для второй волны этого отвратительного действия. Это принесет больше вреда, чем пользы», — говорится в заявлении Управления мусульман.

УМУ призвало мусульман действовать, основываясь «на мышлении, а не эмоциях», чтобы «не создавать почву для заговора врагов религии и ухудшения ситуации».

«Эти действия — заговор, планомерно проводимый врагами, в такой ситуации нужно действовать осмотрительно. Уважение к Пророку должно выражаться не агрессивным поведением, а с разумом», — отмечается в заявлении.

«Мы не должны реагировать на такие действия агрессивно, а со сдержанностью и проницательностью, свойственными Пророку», — подчеркивает управление.

В месяц, когда празднуется день рождения Мухаммеда (мавлид), следует посвятить себя молитвам и стремиться к лучшему познанию жизни пророка, отметили в Управлении мусульман.