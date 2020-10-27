С прошлой пятницы, 23 октября, в соцсетях стран Ближнего Востока распространяются призывы бойкотировать Францию и французские товары, сообщило французское радио RFI.

Причиной недовольства стали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что страна не откажется от свободы слова, в том числе от карикатур. Кроме того, на прошлой неделе на правительственные здания в Монполье и Тулузе демонстрировали кадры из сатирических мультфильмов Charlie Hebdo.

Акция была посвящена памяти 47-летнего французского учителя истории и географии Самюэля Пати, жестокого убитого 18-летним иммигрантом, исповедующим ислам. Об Абдулахе Анзоровом известно, что он родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции, где проживал последние 12 лет. В течение почти двух недель, предшествовавших трагедии, учитель был объектом нападок и угроз в социальных сетях после того, как показал своим ученикам на уроке карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Ранее президент Франции выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, пишет РИА Новости. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно «лечить свою психику». Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.



Теперь же, по данным RFI, в столице Ливии, Триполи, небольшие группы протестующих сожгли и растоптали портреты Эмманюэля Макрона и французские флаги. В столице Катара Дохе из меню французского ресторана Le Train Bleu («Синий поезд») исчезли все французские продукты. Крупнейшие продуктовые сети Катара Al-Meera и Souq al-Baladi также объявили о бойкоте французских товаров. С полок супермаркетов в Катаре и Кувейте убрали французские сыры.

«Мы убрали все французские продукты, сыры, крема и косметику», — заявил в воскресенье, 25 октября, агентству AFP вице-председатель федерации кооперативов Кувейта Халед аль-Тайби (Khaled al-Otaibi). Кроме того, около 430 турфирм Кувейта приостановили бронирование билетов во Францию.

К бойкоту французских продуктов призвал также лидер алжирской исламистской партии «Фронт справедливости и развития» Абдалла Джабалла и потребовал от правительства вызвать посла Франции.

В понедельник к призыву бойкотировать французские товары присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Я призываю свой народ никогда не покупать французскую продукцию», — приводит слова главы страны «Интерфакс». По мнению Эрдогана, враждебные настроения по отношению к мусульманам в Европе распространяются. «Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне глав государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением», — сказал президент Турции.

Протест послу Франции в Исламабаде также выразил в понедельник МИД Пакистана в связи с «системной исламофобской кампанией под видом свободы слова», которую, по заявлению местных властей, ведет Париж.

Ранее в субботу, 24 сентября, около 200 человек собрались возле резиденции посла Франции в Израиле с требованием запретить карикатуры на пророка. Одновременно фотографии французского президента жгли протестующие в секторе Газа. В отдаленной тунисской провинции Эль-Камур на антифранцузскую акцию собрались в воскресенье несколько десятков человек.

МИД Марокко выпустил официальное коммюнике, в котором «осудил публикацию карикатур, посягающих на ислам и пророка», а также заявил, что «свобода одних заканчивается там, где начинается свобода вероисповедания других».

В Иордании, где из некоторых супермаркетов также демонстративно убрали французские товары, министр по делам ислама Мухаммед аль-Халяйле заявил, что «оскорбление» пророков не имеет отношения к личной свободе, а является «преступлением, провоцирующим насилие». Председатель Торговой палаты Аммана Халил Хадж Тауфик отправил письмо послу Франции в Иордании с требованием к президенту Макрону немедленно принести извинения.

Представители правящего в Палестине движения ХАМАС обнародовали похожее коммюнике, в котором предупредили французов о «последствиях», которые могут иметь слова Эмманюэля Макрона о карикатурах. «Оскорбление религий и пророков не имеет отношения к свободе слова, но усиливает ненависть», — говорится в этом заявлении.

Корреспонденты RFI в Египте, Иране и Ираке отмечали в воскресенье вечером, что антифранцузские протесты пока не распространились на эти страны. Однако уже в понедельник портреты Макрона и французский флаг сожгли участники протестной акции перед зданием французского посольства в Багдаде. А министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Францию в том, что та «способствует экстремизму».

Министерство иностранных дел Франции опубликовало в воскресенье вечером коммюнике с настоятельным призывом к странам Ближнего Востока остановить кампанию бойкотирования французских товаров. Эти призывы «извращают позицию, которую отстаивает Франция в отношении свободы совести, свободы слова, свободы религии и отказа от любых форм ненависти», заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Официальный Париж считает, что антифранцузское движение, которое распространяется на Ближнем Востоке, «в политических целях используют слова» Эмманюэля Макрона о карикатурах, сказанные им в ходе церемонии прощания в Сорбонне с учителем Самюэлем Пати.

Сам Эмманюэль Макрон также отреагировал на происходящее, опубликовав в своем твиттере заявление на французском, английском и арабском языках: «Мы уважаем все различия, которые выражаются мирно. Мы не приемлем ненавистнического дискурса и выступаем за разумную дискуссию».