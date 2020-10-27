Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила предложение о выдаче пульсоксиметров и кислородных концентраторов во временное и безвозмездное пользование из медицинских учреждений в системе Министерства здравоохранения, следует из протокола комиссии №46 от 14 сентября (имеется у «Газеты.uz»).

Планируется, что пульсоксиметры и кислородные концентраторы будут выдаваться нуждающимся пациентам, которые прошли лечение с признаками коронавируса, но при этом нуждаются в реабилитации в домашних условиях. Приборы будут выдаваться на основе договора, исходя из их наличия в резерве и текущих возможностей медучреждения.

Протоколом спецкомиссии было поручено разработать порядок безвозмездной выдачи пульсоксиметров и кислородных концентраторов. На момент публикации «Газете.uz» не удалось получить комментарий в пресс-службе Минздрава касательно порядка.

Кроме того, документом продлевается до 31 декабря 2020 года разрешение на оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и другой продукции, изготавливаемых в аптеках.

Продлен срок действия упрощенного порядка импорта и производства ряда лекарств, медицинских предметов и техники, используемых при лечении пациентов с COVID-19, до 1 марта 2021 года.