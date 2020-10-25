Чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул в бою с временным чемпионом Джастином Гейджи. Бой на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь на 25 октября завершился досрочной победой российского спортсмена.

32-летний Нурмагомедов (29−0) победил 31-летнего американца Гейджи (22−3) треугольником во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил свой титул. В предыдущих двух поединках он одержал досрочную победу над экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом Даститом Порье.

Российский спортсмен дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. На счету Хабиба 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. Это был первым боем после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова от коронавируса.

После победы Хабиб упал на настил ринга и заплакал. Во время послематчевого интервью Нурмагомедов несколько раз заявил, что это был его последний бой в ММА. По его словам, он пообещал матери, что завершит карьеру после матча с Гейджи.

«Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня… Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — сказал он.

Хабиб Нурмагамедов бросил перчатки на пол, демонстрируя, что это был его последний бой.

Фото: UFC.