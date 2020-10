Женщина-боец из Узбекистана Лилия Шакирова потерпела поражение в дебютном бою в турнире по смешанным боевым единоборствам UFC 254 в Абу-Даби 24 октября.

Соперницей 28-летней Лилии Шакировой (8−2) в наилегчайшем весе (57,15 кг) стала 37-летняя американка Лорен Мёрфи (14−4), которая занимает пятое место в рейтинге UFC. Узбекистанка приняла бой на коротком уведомлении (за 8 дней до боя).

Фото. Uzreport TV / Mediabay.

В первом раунде Мёрфи сразу же пошла вперед, обозначая работу первым номером. Шакирова действовала на контратаках, пыталась поймать встречным ударом, а также провести тейкдаун. Второй раунд американка начала еще более агрессивно, смогла повалить соперницу на настил и провела удушающий прием. Узбекистанка продержалась недолго — постучала с знак сдачи, сигнализируя об окончании поединка.

Главным событием турнира UFC 254 станет поединок действующего чемпиона в легком весе (70 кг) Хабиба Нурмагомедова (28−0) и Джастина Гейджи (22−2). Список всех боев турнира

Трансляция шоу на ведется канале Uzreport.

