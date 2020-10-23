Жилье в старом фонде зачастую отличается меньшим уровнем комфорта. Ведь его строили в те времена, когда важно было удешевить и ускорить процесс, обеспечив миллионы людей жилплощадью. Сегодня же ценятся умные планировки, позволяющие эффективно использовать каждый метр.

Девелопер First Development Group рассказал, по каким причинам люди сегодня выбирают новостройки и на что обратить внимание при покупке.





Проблемы парковок и планировок

Рост количества автомобилей привел к проблемам с парковкой. Неприятно вернуться вечером домой и обнаружить, что привычное место под окном занято. Кроме того, стоящая под открытым небом машина может пострадать от погодных условий.

В третьей фазе в ЖК Parkent Plaza появится подземный паркинг и будет реализована концепция «Двор без машин».

Квартира с историей

При покупке вторичного жилья есть риск, что через несколько лет объявится человек, имеющий право на жилплощадь — наследник, бывший супруг, прежний жилец. Квартира в новостройке гарантирует прозрачность и юридическую безопасность сделки.

Сколько уйдет на ремонт?

Плюс новостроек заключается в том, что при покупке на раннем этапе часто можно выбрать планировку. А это значит, что не придется сносить и возводить стены. В уже построенном доме получение разрешения на перепланировку отнимает много времени и сил. Кроме того, инженерные коммуникации в старом фонде с большой вероятностью окажутся изношенными за годы эксплуатации. Проржавевшие трубы, замыкающая электропроводка, выходящий из строя лифт ухудшат качество жизни.

В третьей фазе продаж ЖК Parkent Plaza квартиры сдаются с базовым ремонтом. Для заселения достаточно привезти мебель и предметы первой необходимости. Жильцы избавлены от многомесячных работ, затрат на утепление и шумоизоляцию, споров с ТЧСЖ по поводу приведения в порядок крыши и подвалов.





А соседи кто?

Дебоширы, люди, оставляющие пакеты с мусором у подъезда — от проблемных соседей не застрахован никто. Однако в новостройках риск столкновения с ними ниже. Правильное позиционирование ЖК позволяет привлекать жильцов со схожими ценностями и взглядами на жизнь.

Согласно статистике, ЖК Parkent Plaza выбирают семейные люди с высшим и средним образованием. Для них важны расположение в благоустроенном районе, хорошие планировки, развитая инфраструктура, наличие охраны в ЖК.

На что обратить внимание при покупке квартиры в новостройке

Главное опасение — сроки сдачи дома. Чтобы не отдать деньги мошеннику, следует потратить время на изучение истории девелопера и посетить строительную площадку.

На счету компании FDG два своевременно сданных объекта: первая фаза Parkent Plaza введена в эксплуатацию в 2019 году, вторая — в 2020. Первый блок третьей фазы планируется сдать во втором квартале 2021 года, а весь комплекс — в 2023. Кроме того, клиенты FDG защищены добросовестно составленным договором долевого участия, который на законодательном уровне оберегает их права.





Немаловажную роль играет инфраструктура района, которая не всегда поспевает за темпами возведения ЖК. Чтобы не оказаться жильцом дома на пустыре, эксперты FDG советуют проанализировать количество социальных объектов и плотность застройки. Чем активнее идет строительство, тем быстрее в районе откроются банки, кафе, супермаркеты, тренажерные залы и прочее.

Яшнабадский район, в котором расположен комплекс Parkent Plaza, насчитывает более 30 новостроек. Широкая дорога к центру, трехуровневая транспортная развязка и надземная линия метро гарантируют стремительное развитие инфраструктуры.

В третьей фазе Parkent Plaza два этажа отведены под коммерческую недвижимость. Это означает, что точки питания, салон красоты, банки, аптеки, мини-маркеты будут расположены в шаговой доступности.





Как купить квартиру в новостройке в Ташкенте

Стоимость одного кв. м в третьей фазе Parkent Plaza в среднем составляет 7,6 млн сумов (квартира с базовым ремонтом). Узнать, что входит в эту цену и на каких условиях предоставляется рассрочка, а также получить полную информацию по проектам FDG можно в отделе продаж.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Адрес отдела продаж FDG: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, дом 180.

Сайт: parkent-plaza.uz

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