27 мая президент подписал постановление «О мерах по урегулированию процесса долевого строительства многоквартирных домов». Изменения касаются тех, кто планирует купить или купил в этом году жилье в строящихся ЖК. Руководитель отдела продаж FDG Мурад Холназаров рассказал почему покупатели квартир теперь защищены надежнее и назвал причины, по которым жилье может подорожать.

Необходимость ужесточения законодательства зрела давно. На примере собственных проектов мы видим, насколько в Узбекистане высок спрос на жилье. 196 квартир первой и второй фаз Parkent Plaza были раскуплены еще до ввода объектов в эксплуатацию. В строящемся блоке третьей фазы Parkent Plaza из 117 квартир проданы 100, при том, что сдача запланирована на второй квартал 2021 года.

Новое постановление снижает риски покупателей (дольщиков) и выводит с рынка недобросовестных игроков.





FDG объясняет: четыре ситуации, в которых постановление защищает дольщиков

Покупатель не уверен в честности застройщика

Компания получает право продавать квартиры в строящихся домах только после внесения ЖК в электронный перечень Министерства строительства. То есть государство само проверяет девелопера на наличие земельного участка, проектно-сметной документации, экспертизы, просроченной задолженности по налогам и прочее.

Застройщик вывел со счета деньги и исчез. Дом не достроен

Раньше средства дольщиков поступали на расчетный счет девелопера и не подлежали контролю. Компания могла производить любые расходы: погашать кредиты, приобретать акции, выплачивать дивиденды. Теперь деньги вносятся на специальный счет и расходуются только на нужды строительства.

Застройщик срывает сроки сдачи ЖК

При необоснованной задержке более чем на полгода ЖК признается проблемным, продажи квартир приостанавливаются и материалы передаются в правоохранительные органы. Кроме того, договор долевого участия содержит график работ, по которому Министерство строительства мониторит объект.

На стене появилась трещина, а застройщик отказывается исправлять повреждение

Договор на участие в долевом строительстве предусматривает гарантийный срок объекта. В этот период девелопер обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. В договорах FDG и до принятия постановления был этот пункт, однако теперь он обязателен для всех застройщиков.

Почему некоторые квартиры могут подорожать

Постановление ввело ряд ограничений для застройщиков. Теперь для проведения строительно-монтажных работ от организации требуется опыт в сфере градостроительства не менее трех лет. То есть:

нельзя привлекать генерального подрядчика с меньшим опытом, что сужает выбор и увеличивает цены работ;

новые компании, ведущие строительство своими силами, не могут привлекать средства дольщиков. Их недвижимость будет продаваться по полной цене после сдачи объекта.





Когда следует насторожиться

Следует насторожиться, если девелопер настаивает на подписании инвестиционного договора. Описанная защита действует только при заключении договоров на участие в долевом строительстве.

Добросовестные компании сейчас приводят документацию в соответствии с принятым постановлением. Менеджеры FDG уже переоформили все договоры и поставят их на учет в Министерстве строительства, как только будет запущена электронная платформа.

В целом многие требования постановления мы исполняли и раньше на добровольной основе. Например, установлено, что застройщики регулярно информируют о расходовании средств дольщиков и выполнении работ на объектах строительства.

В социальных сетях FDG еженедельно выходят видео- и фотоотчеты о ходе строительных работ в ЖК Riverside и Parkent Plaza. Мы показываем, как выглядят дома на текущий момент и что было сделано за прошедший период. Так будущие жильцы видят прогресс и обретают уверенность в том, что объект будет построен качественно и в срок.





На бесплатной консультации менеджеры отдела продаж FDG расскажут, как в компании защищены права дольщиков и какая скидка предоставляется покупателю при 100%-й оплате.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

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