Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 октября принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили узбекско-американские отношения и региональную повестку, особое внимание уделив противодействию глобальным вызовам и угрозам безопасности и стабильности, отмечается в сообщении.

Шавкат Мирзиёев и Кеннет Маккензи обменялись мнениями по поддержке мирного процесса в Афганистане и помощи экономическому восстановлению этой страны.

Они также рассмотрели вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.