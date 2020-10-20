16 октября примерно в 2:00 в Тупраккалинском районе Хорезмской области на границе с Туркменистаном в рамках экологического надзорного мероприятия, проведенного совместно с военной частью №9009, были задержаны восемь граждан, сообщили в Государственном комитета по экологии и охране окружающей среды.





Выяснилось, что задержанные застрелили дикого кабана и находились на этой территории с целью охоты, нарушив правила пребывания в приграничной зоне и правила охоты и рыбалки. В качестве вещественных доказательств изъяты 6 охотничьих ружей, 105 патронов и 4 удочки.

Материалы по делу будут переданы в суд, говорится в сообщении комитета.

По данным источника «Газеты.uz» в Хорезмской области, среди задержанных числятся четверо безработных, два предпринимателя, занимающиеся организацией охоты, заместитель хокима Тупраккалинского района и сотрудник районного ОВД в звании майора. На запрос редакции в пресс-службе Госкомэкологии сообщили, что не могут раскрыть личность задержанных до суда.

Источник «Газеты.uz», знакомый с ситуацией, рассказал, что нарушители проигнорировали предупреждения инспектора экологии о недопустимости охоты и пребывания в приграничной зоне. Они были задержаны инспекторами совместно с военнослужащими.

При этом замхокима и сотрудник ОВД оказывали давление на инспекторов экологии и грозили уволить их, если они раскроют инцидент общественности.

«Газета.uz» направила запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой прокомментировать ситуацию.