Административный суд немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг постановил, что мужчина-мусульманин, отказавшийся пожать руку женщине, не должен получать гражданство страны, сообщило издание TJournal со ссылкой на Deutsche Welle.

Мужчина приехал в Германию из Ливана в 2002 году. Там он изучал медицину и сейчас работает врачом в клинике. В 2012 году мужчина подал заявление на получение гражданства, подписав декларацию о лояльности конституции Германии и против экстремизма. Позже он сдал тест на натурализацию с максимально возможной оценкой.

В 2015 году, забирая документы, он отказался пожать руку госслужащей. Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной. Чиновница отказалась выдать ему сертификат и аннулировала заявку.

Мужчина подал иск в административный суд Штутгарта, где его отклонили, после чего он направился с апелляцией в вышестоящую инстанцию. Суд земли Баден-Вюртемберг также его не поддержал, заявив, что человек, который отказывается пожать руку женщине, видя в ней «опасность сексуального искушения», доказывает неспособность «интегрироваться в немецкие условия жизни».

В суде также подчеркнули, что рукопожатие — укоренившийся невербальный ритуал приветствия и прощания, который не зависит от пола участвующих сторон. Судья постановил, что этот жест имеет юридическое значение, поскольку символизирует заключение контракта. В решении говорится, что любой, кто отказывается пожать руку по гендерному признаку, нарушает равенство, закрепленное в конституции Германии.