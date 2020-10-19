Осталось меньше двух недель до окончания действующих предложений в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue. С 1 ноября ожидается повышение стоимости апартаментов до 6%.


До 31 октября резиденция премиум-класса Mirabad Avenue предлагает приобрести апартаменты на первой линии с выгодной скидкой до 14%.


Приобретая эти апартаменты, резидент получает:

  • апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя:
    • стяжку;
    • шпатлевку;
    • потолки из гипсокартона;
    • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту в подарок;
    • центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
    • панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
    • напольные конвекторы Kampmann (Германия);
    • систему умного дома от Siemens;
  • круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
  • комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
  • два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
  • закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
    • двухуровневая лаунж-зона;
    • интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
    • просторные прогулочные зоны;
    • воркаут-зона.


Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz

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