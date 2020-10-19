Осталось меньше двух недель до окончания действующих предложений в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue. С 1 ноября ожидается повышение стоимости апартаментов до 6%.
До 31 октября резиденция премиум-класса Mirabad Avenue предлагает приобрести апартаменты на первой линии с выгодной скидкой до 14%.
Приобретая эти апартаменты, резидент получает:
- апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту в подарок;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы Kampmann (Германия);
- систему умного дома от Siemens;
- круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
- комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
- два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
- закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
- двухуровневая лаунж-зона;
- интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
- просторные прогулочные зоны;
- воркаут-зона.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot
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Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz
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