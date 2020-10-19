Осталось меньше двух недель до окончания действующих предложений в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue. С 1 ноября ожидается повышение стоимости апартаментов до 6%.





До 31 октября резиденция премиум-класса Mirabad Avenue предлагает приобрести апартаменты на первой линии с выгодной скидкой до 14%.





Приобретая эти апартаменты, резидент получает:

апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя: стяжку; шпатлевку; потолки из гипсокартона; возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту в подарок; центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония); панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия); напольные конвекторы Kampmann (Германия); систему умного дома от Siemens;

круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;

комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;

два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;

закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут: двухуровневая лаунж-зона; интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»; просторные прогулочные зоны; воркаут-зона.

в котором будут:





Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot

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Instagram: @mirabad_avenue

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Сайт: mirabad.uz

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