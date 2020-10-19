Израиль и Бахрейн официально установили дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье в столице Бахрейна — Манаме, сообщает The Times of Israel.

Подписи под документом поставили советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль-Заяни. Делегацию США возглавлял Стивен Мнучин.

В документе обе страны пообещали не предпринимать враждебных действий друг против друга и выступать против враждебных действий третьих стран. Стороны также договорились «продолжать свои усилия по достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта».

В общей сложности страны подписали восемь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, включая гражданскую авиацию, сельское хозяйство и технологии.

Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений в сентябре при посредничестве США. Бахрейн стал четвертым арабским государством, объявившем об установлении дипотношений с Израилем. В середине августе при поддержке США о мире с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты. Позднее стороны подписали официальные соглашения на церемонии в Белом доме в Вашингтоне.

Руководство Палестины объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений и назвало их «предательством Иерусалима, Аль-Аксы и палестинского дела».