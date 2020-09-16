Израиль 15 сентября подписал соглашения о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Церемония прошла в Вашингтоне в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, первой леди Меланьи Трамп и нескольких десятков гостей, сообщает РИА Новости.

Подпись под документами поставил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также министры иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни.

Были подготовлены по три копии документов — на иврите, арабском и английском языках. Дональд Трамп, благодаря посредничеству которого были достигнуты договоренности, подписал англоязычные версии.

Помимо этого, Трамп, Нетаньяху и главы МИД ОАЭ и Бахрейна отдельно подписали четыре копии «Авраамских соглашений» (на английском, иврите и две на арабском).

Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений в рамках так называемого Авраамского договора, достигнутого при посредничестве США. Израиль по условиям сделки временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

Позже договоренности достиг Бахрейн.

Руководство Палестины объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений и назвало их «предательством Иерусалима, Аль-Аксы и палестинского дела».

До настоящего момента Израиль признавали только две арабские страны — Египет (с 1979 года) и Иордания (с 1994-го).