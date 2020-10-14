Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября провел совещание, на котором критически рассмотрен ход реализации торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов совместно с Китаем и Республикой Корея, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель страны подчеркнул, что главы регионов и отраслей все еще мало осознают важность экспорта, а стиль их работы в этой сфере не отвечает современным требованиям.

«Многие хокимы и руководители отраслей не занимаются вопросами промышленности. Какие товары мы экспортируем в Китай и Южную Корею? Какова наша доля в их импорте во всех сферах? На эти вопросы точного ответа нет. Нет новых предложений ни по одному направлению. Вы не понимаете условия, не понимаете, в каком важном периоде мы живем, через какие испытания проходим. В нашей истории никогда не было такого года. Можно сказать, что это опасное время», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «у нас нет никакого права работать с человеком, который не понимает текущие условия». Глава государства указал на возможности для экспорта в Китай и Южную Корею.

«Недавно мы общались с господином Мун Чжэ Ином. Он сказал, что решит все вопросы. Такие же возможности открываются в Китае. Почему мы не стараемся? Кто нам поможет? Даже если коронавирус, страны Европы, Азии, наши партнеры — все пытаются восстановить экономику. По какой отрасли мы не выпускаем по 2−3 постановления? Какую отрасль мы не обсуждаем по три часа в день? Решаем все вопросы. Где теперь результат?» — спросил он.

На совещании заместители премьер-министра, министры, хокимы и послы Узбекистана в иностранных государствах отчитались о мерах по устранению задержек в реализации экспортных и инвестиционных проектов.

«Осталось три месяца до конца года. Нужен экспорт. Любыми путями нужно отправить товары за рубеж», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что за первые восемь месяцев внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 24,5 млрд долларов, что ниже на 12,7%, чем за тот же период 2019 года. Объем экспорта за этот период снизился на 4,1% до 11,6 млрд долларов, импорта — до 12,9 млрд долларов (19,1%). При этом продажи золота превысили 5,8 млрд долларов и достигли 50% экспортных доходов страны.

Кроме того, в Узбекистане идет подготовка к предстоящему госвизиту председателя КНР Си Цзиньпина, а также до конца года также планируется провести онлайн-встречу Шавката Мирзиёева с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.