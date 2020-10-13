Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил махаллю «Янги Тошкент» в Акалтынском районе Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь отремонтировано 130 коттеджей, восстановлены инженерно-коммуникационные сети. Построены новый махаллинский гузар, пункты торговли и бытового обслуживания, библиотека, спортивный комплекс, внутренние дороги.

Президент ознакомился с проделанной работой, поговорил с местными жителями.

«Когда я приезжал сюда в прошлый раз, ситуация была очень плачевной. Переживал так, будто пострадали мой дом, мои близкие, мои дети. Найти денег, организовать работу было не совсем просто. Слава Богу, все позади. Пусть эти дома послужат вам во благо! Желаю, чтобы вы здесь жили в достатке и проводили свадьбы. Моя самая большая цель — видеть нашу молодежь счастливой», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, в махалле организовано швейное предприятие «Нафис либослар», где начали работать более 50 женщин и девушек. «Мы усилим внимание к женщинам на порядок», — пообещал президент в ходе беседы с коллективом.

Глава государства также посетил семейную поликлинику и побеседовал с медицинскими работниками.

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