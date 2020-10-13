В Нидерландах после повторного заражения коронавирусом нового типа скончалась 89-летняя женщина, сообщило РИА Новости со ссылкой на издательство Оксфордского университета.

По информации ученых, пациентка с заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом инфицировалась второй раз примерно через два месяца после первого заражения. Вскоре ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели она скончалась.

Издание BNO отмечает, что этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения.

Ранее РИА Новости писало, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) создала специальную группу для изучения случаев повторного заражения COVID-19.

Научно-медицинский журнал The Lancet 12 октября опубликовал результаты исследования, которое подтвердило, что повторное заражение COVID-19 действительно возможно. 25-летний житель США из штата Невада повторно заразился коронавирусом примерно через полтора месяца после первой инфекции. Во второй раз ход заболевания был более тяжелым, мужчина был госпитализирован, ему потребовалась постоянная кислородная поддержка.

«Таким образом, предыдущее воздействие SARS-CoV-2 не может гарантировать полный иммунитет во всех случаях. Все лица, независимо от того, был ли у них ранее диагностирован COVID-19 или нет, должны принимать одинаковые меры предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом», — отмечается в исследование.

Напомним, первый подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом выявили ученые в Гонконге. У 33-летнего мужчины вновь был обнаружен COVID-19 спустя почти пять месяцев после выздоровления.