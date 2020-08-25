Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, сообщило РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию RTHK.

По данным специалистов, 33-летний работник IT-сферы переболел COVID-19 в апреле, однако после возвращения из Испании в начале августа он снова сдал положительный тест.

Изначально медики не понимали, заразился ли мужчина второй раз, или же вирус все это время находился в его организме. Но, как утверждают специалисты из HKU, исследование показало, что штаммы вируса оказались «совершенно разными».

«Многие считают, что излечившиеся от COVID-19 пациенты обладают иммунитетом против повторного заражения, потому что у большинства из них в ответ вырабатываются нейтрализующие антитела. Однако есть свидетельство того, что у некоторых пациентов содержание антител снижается через несколько месяцев», — заявили ученые.

Как уточняет Meduza со ссылкой на The New York Times, в первый раз у пациента наблюдались легкие симптомы, сейчас их нет.

Секвенирование генома (определение последовательности ДНК или РНК) вируса показало, что второй штамм коронавируса немного, но достоверно отличается от первого и совпадает с тем, что наблюдался в Европе в июле-августе.

Ранее врачи в США и других стран неоднократно сообщали о пациентах, которые, предположительно, повторно заразились коронавирусом, но до работы ученых из Гонконгского университета это не было подтверждено тщательными исследованиями.