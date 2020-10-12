Компания Dream City Development рассказала о первых успехах нового проекта Seoul Mun. В течение года он был удостоен сразу двух престижных наград в области строительства коммерческих объектов.

Концептуальный торгово-досуговый центр Seoul Mun разместит на территории 40 тысяч кв. м разноформатные помещения для развития бизнеса. Трехуровневые коммерческие объекты будут расположены вдоль набережной канала Бурджар параллельно улице Сеульской. Для каждого помещения предусмотрено панорамное витринное остекление, места для вывески и отдельный вход.





Seoul Mun являет собой новый формат коммерческой недвижимости. Неповторимый характер и индивидуальность придают изысканная архитектура с элементами корейской культуры, а также выгодное расположение на столичной набережной.

Живописный ландшафт побережья, непосредственная близость к воде, три км пешеходных маршрутов вдоль коммерческих площадей, функциональные общественные места для досуга и облагороженная территория. Здесь каждый квадратный метр продуман и спроектирован с целью превратить Seoul Mun в одно из посещаемых и популярных мест в столице.





Участие проекта в престижном конкурсе The Asia Pacific Property Awards принесло ему громкую победу в номинации «Лучшая досуговая архитектура 2019−2020».

Международная награда Property Awards — это всемирный знак отличия и качества, а также важное событие в сфере жилой и коммерческой недвижимости по всему миру. Оценка независимых судей конкурса фокусируется на инновационных идеях, качестве проектирования, дизайне и архитектуре, а также оригинальности объектов недвижимости и девелопмента.





В сентябре 2020 года в рамках проведения центрально-азиатского форума Сre Tashkent 2020 Seoul Mun стал победителем премии Cre Award в специальной номинации «Концепция года».

Ежегодная профессиональная премия в области коммерческой недвижимости CRE Awards (Сommercial Real Estate Awards) была учреждена в 2003 году. С тех пор она является значимым и престижным событием индустрии недвижимости. Победители данной премии — одни из ведущих представителей в своей категории, которые отвечают современным требованиям недвижимости.

Участие и победа в подобного рода мероприятиях расценивается компанией как одно из важнейших достижений. Оно будет способствовать дальнейшему развитию проекта и повышать его узнаваемость как на внутреннем, так и на международном рынке.

Запуск продаж проекта показал, что спрос на организованные торговые площади велик и имеет тенденцию к росту. Об этом же свидетельствуют маркетинговые данные, проведенные в рамках партнерского соглашения мировыми экспертами в области коммерческой недвижимости Knight Frank и Cushman & Wakefield. Стать владельцем высококлассной неформатной недвижимости можно прямо сейчас. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию капитализация проекта будет достигать 25−30%.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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