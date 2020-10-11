В возрасте 69 лет скончался председатель правления Творческого союза журналистов Узбекистана, журналист и поэт Саъдулла Хакимов, сообщается на сайте союза.

Саъдулла Хакимов родился 25 марта 1951 года в Фаришском районе Джизакской области.

В 1977 году окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета.

Работал преподавателем, ответственным секретарем журнала «Узбекистонда социал таъминот», заведующим отделом в газетах «Узбекистон адабиёти ва санъати», «Узбекистон овози», ответсекретарем газеты «Узбекистон адабиёти ва санъати», главным редактором газеты «Маърифат», заместителем руководителя и руководителем Информационного центра Аппарата президента, заместителем государственного советника президента по связям с общественностью, заместителем генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), генеральным директором негосударственного информагентства «Туркистон-пресс», главным редактором газеты «Узбекистон адабиёти ва санъати».

Союз журналистов возглавлял с 29 декабря 2016 года.