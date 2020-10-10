«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов блюд из куриного филе.
Курица в соусе с баклажанами
Сочетание курицы и жареных баклажанов приятно удивит. Блюдо получается очень сочным и нежным. А если дополнить блюдо любимым гарниром, то вкусный ужин обеспечен.
Курица в горшочках
Курица в горшочках готовится быстро и и имеет необычную подачу. Семье захочется узнать поскорее что там внутри.
Куриное филе в сливочно-грибном соусе
Нежнейшее куриное филе в сливочно-грибном соусе готовится очень быстро и просто. Такое блюдо имеет неповторимый вкус и отлично сочетается с любым гарниром.
Хрустящее куриное филе с горчичным соусом
Хрустящая курочка в панировке подается с пикантным горчичным соусом. Это легкое и быстрое в приготовлении блюдо, которое поможет разнообразить меню.
Запеченные куриные грудки с баклажанами и сыром
Этот рецепт подойдет для любителей сытных блюд. У блюда есть секрет — томатный соус не дает во время запекания подсохнуть куриной грудке и мясо получается очень сочным и вкусным.
Стир фрай из курицы
Курица в данном блюде получается слегка сладкая и совсем не сухая, а овощи хрустящие и безумно вкусные.
Казан-кебаб из филе бедра курицы
Изумительное огромное блюдо: золотистая картошка, сочные и ароматные куски филе бедра — восхитительно.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
Facebook: fb.com/zirauz
Instagram: @zirauz
Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz
Telegram на русском языке: t.me/zirauz
Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat
Телефон редакции: (+99878) 148−15−55
Telegram: (+99899) 837−15−15