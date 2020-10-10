«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов блюд из куриного филе.

Курица в соусе с баклажанами





Сочетание курицы и жареных баклажанов приятно удивит. Блюдо получается очень сочным и нежным. А если дополнить блюдо любимым гарниром, то вкусный ужин обеспечен.

Курица в горшочках





Курица в горшочках готовится быстро и и имеет необычную подачу. Семье захочется узнать поскорее что там внутри.

Куриное филе в сливочно-грибном соусе





Нежнейшее куриное филе в сливочно-грибном соусе готовится очень быстро и просто. Такое блюдо имеет неповторимый вкус и отлично сочетается с любым гарниром.

Хрустящее куриное филе с горчичным соусом





Хрустящая курочка в панировке подается с пикантным горчичным соусом. Это легкое и быстрое в приготовлении блюдо, которое поможет разнообразить меню.

Запеченные куриные грудки с баклажанами и сыром





Этот рецепт подойдет для любителей сытных блюд. У блюда есть секрет — томатный соус не дает во время запекания подсохнуть куриной грудке и мясо получается очень сочным и вкусным.

Стир фрай из курицы





Курица в данном блюде получается слегка сладкая и совсем не сухая, а овощи хрустящие и безумно вкусные.

Казан-кебаб из филе бедра курицы





Изумительное огромное блюдо: золотистая картошка, сочные и ароматные куски филе бедра — восхитительно.

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