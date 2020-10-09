Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября сделал очередное обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся политической ситуацией в стране, передает «Кабар».

В нем он отметил, что «политическая ситуация в стране достигла критической точки» и заявил, что готов уйти с поста президента после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности. Сооронбай Жээнбеков перечислил условия, необходимые для урегулирования ситуации.

«Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность», — отметил президент.

«Вместе с тем необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений Жогорку Кенеша», — сказал он.

Для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша, добавил Сооронбай Жээнбеков.

«Как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества», — подчеркнул он.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики», — сказал глава государства.

Он призвал все политические силы «сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе».

5 октября тысячи людей вышли на митинг в Бишкеке в знак протеста против итогов парламентских выборов. На следующий день Центризбирком был вынужден аннулировать итоги выборов.