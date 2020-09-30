Президент Узбекистана 29 сентября подписал постановление о совершенствовании управления бытовыми и строительными отходами.

Документом одобрены предложения ряда государственных органов о поэтапном внедрении в регионах новой модели государственно-частного партнерства.

Государственный партнер в лице Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента, а также территориальных органов Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды предоставит в долгосрочное пользование частному сектору полигоны отходов.

Для этого до 1 июня 2021 года должно быть принято правительственное решение об утверждении Адресной программы строительства и оснащения полигонов строительных отходов за счет средств местных бюджетов на 2022−2023 годы.

Под строительство полигонов в не менее чем трех районах Ташкентской области, а также в областных центрах, крупных городах страны должны быть выделены земли площадью не менее 5 га.

Государство реализует частному партнеру автотранспорт и технику по управлению бытовыми отходами. Условия — рассрочка сроком до семи лет по ценам, установленным оценочными организациями, и передача частному партнеру права распоряжения техникой после полной выплаты платежей. Документом поручено пересмотреть себестоимость производимой в Узбекистана техники для транспортировки бытовых отходов в пользу снижения.

В свою очередь, частный партнер обязуется обеспечить полный охват населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, обеспечить подключение к созданной государственным партнером единой электронной системе сбора и ведения учета обязательных платежей физических и юридических лиц.

Документом поручено довести уровень охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов до 90% к концу нынешнего года, до 100% — к концу 2021 года, а объем переработки твердых бытовых отходов — до 21,8% к концу 2020 года, до 36,5% — к концу 2021 года.

До конца 2022 года доля частного сектора в сфере организации услуг по сбору и вывозу бытовых отходов должна быть увеличена до 50%.

С 1 января 2021 года тарифы обязательных платежей за оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов утверждаются Жокаргы Кенесом Каракалпакстана и кенгашами народных депутатов областей и Ташкента.

Со следующего года строительные отходы, образующиеся во время работ по строительству, реконструкции, ремонту или сносу зданий и сооружений, в том числе дорог и инженерных коммуникаций, направляются в первую очередь на вторичное использование, переработку или утилизацию.

В жилых зонах, где планируется размещение новых строящихся многоквартирных домов, запрещается принятие в эксплуатацию домов с более чем 300 квартирами, если при них не оборудованы пункты сбора бытовых отходов.

С 1 января 2021 года граждане смогут отправлять в Госкомэкологии фотоснимки и видеозаписи о правонарушениях в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования. За это они смогут получить денежную премию в размере 15% от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.

Здесь уточняется, что установление личности правонарушителей на отправленных фотоснимках и видеозаписях по фактам правонарушений осуществляется органами внутренних дел на основании запроса территориальных органов Госкомэкологии. Не допускается разглашение информации о лицах, заявивших о нарушителях.

Для этого Госкомэкологии совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено до конца года разработать специальную информационную систему.

До конца года в Кабинет Министров также должны быть представлены законопроекты об увеличении размера штрафа за сброс бытовых и строительных отходов в неустановленные местах, а также усилении ответственности граждан и должностных лиц за совершение правонарушений в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами. Также должны быть разработаны проекты Положения о порядке обращения со строительными отходами и закона «Об отходах» в новой редакции.

В 2021 году управление полигонами, построенными за счет местных бюджетов без привлечения частных партнеров, должны быть переданы государственным унитарным предприятиям «Тоза худуд» Госкомэкологии.