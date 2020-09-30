Президент Узбекистана 29 сентября подписал постановление о совершенствовании управления бытовыми и строительными отходами.
Документом одобрены предложения ряда государственных органов о поэтапном внедрении в регионах новой модели государственно-частного партнерства.
Государственный партнер в лице Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента, а также территориальных органов Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды предоставит в долгосрочное пользование частному сектору полигоны отходов.
Для этого до 1 июня 2021 года должно быть принято правительственное решение об утверждении Адресной программы строительства и оснащения полигонов строительных отходов за счет средств местных бюджетов на 2022−2023 годы.
Под строительство полигонов в не менее чем трех районах Ташкентской области, а также в областных центрах, крупных городах страны должны быть выделены земли площадью не менее 5 га.
Государство реализует частному партнеру автотранспорт и технику по управлению бытовыми отходами. Условия — рассрочка сроком до семи лет по ценам, установленным оценочными организациями, и передача частному партнеру права распоряжения техникой после полной выплаты платежей. Документом поручено пересмотреть себестоимость производимой в Узбекистана техники для транспортировки бытовых отходов в пользу снижения.
В свою очередь, частный партнер обязуется обеспечить полный охват населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, обеспечить подключение к созданной государственным партнером единой электронной системе сбора и ведения учета обязательных платежей физических и юридических лиц.
Документом поручено довести уровень охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов до 90% к концу нынешнего года, до 100% — к концу 2021 года, а объем переработки твердых бытовых отходов — до 21,8% к концу 2020 года, до 36,5% — к концу 2021 года.
До конца 2022 года доля частного сектора в сфере организации услуг по сбору и вывозу бытовых отходов должна быть увеличена до 50%.
С 1 января 2021 года тарифы обязательных платежей за оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов утверждаются Жокаргы Кенесом Каракалпакстана и кенгашами народных депутатов областей и Ташкента.
Со следующего года строительные отходы, образующиеся во время работ по строительству, реконструкции, ремонту или сносу зданий и сооружений, в том числе дорог и инженерных коммуникаций, направляются в первую очередь на вторичное использование, переработку или утилизацию.
В жилых зонах, где планируется размещение новых строящихся многоквартирных домов, запрещается принятие в эксплуатацию домов с более чем 300 квартирами, если при них не оборудованы пункты сбора бытовых отходов.
С 1 января 2021 года граждане смогут отправлять в Госкомэкологии фотоснимки и видеозаписи о правонарушениях в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования. За это они смогут получить денежную премию в размере 15% от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.
Здесь уточняется, что установление личности правонарушителей на отправленных фотоснимках и видеозаписях по фактам правонарушений осуществляется органами внутренних дел на основании запроса территориальных органов Госкомэкологии. Не допускается разглашение информации о лицах, заявивших о нарушителях.
Для этого Госкомэкологии совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено до конца года разработать специальную информационную систему.
До конца года в Кабинет Министров также должны быть представлены законопроекты об увеличении размера штрафа за сброс бытовых и строительных отходов в неустановленные местах, а также усилении ответственности граждан и должностных лиц за совершение правонарушений в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами. Также должны быть разработаны проекты Положения о порядке обращения со строительными отходами и закона «Об отходах» в новой редакции.
В 2021 году управление полигонами, построенными за счет местных бюджетов без привлечения частных партнеров, должны быть переданы государственным унитарным предприятиям «Тоза худуд» Госкомэкологии.
Denis
Дайте пожалуйста контакты, куда конкретно отправлять
Ura Krivoff
Пройдитесь по побережью реки Чирчик, работы будет на несколько лет вперед.
Виктор Неизвесный
Интересно, откуда была выведена цифра 300 квартир на один мусоросборочный пункт? По факту застройщик вообще не занимается инфраструктурными вопросами дальше придомовой территории, где по типовому проекту всё заливается бетоном, втыкаются 5-10 елочек и одна беседка с крохотной детской площадкой. Даже требования о наличии инфраструктуры для подведения фиксированного доступа игнорируются.
Главное в законах не их наличие, а исполнение, а с этим в Узбекистане всё печально.