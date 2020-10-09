Акционерная компания «Дори-дармон» завершила 2019 год с убытком в 48,3 млрд сумов. Об этом стало известно на годовом общем собрании акционеров 17 сентября.

Для сравнения убыток в 2018 году составлял 56,2 млрд сумов. При этом в 2017 году была зафиксирована прибыль на уровне 10,4 млрд сумов, а в 2016 году — 28,5 млрд сумов.

На собрании было принято решение оставить в распоряжении компании невостребованные акционерами (их преемниками, наследниками) дивиденды за 2014−2016 годы на общую сумму 8,95 млрд сумов, которые были приняты в доход «Дори-дармон».

Кроме того, был утверждены новые члены наблюдательного совета компании в следующем составе:

Шорахметов Шохрух Шотургунович — заместитель министра здравоохранения;

Ризаев Камол Саидакбарович — заведующий секретариатом Кабинета министров;

Юсупалиев Баходир Қахрамонович — заместитель министра здравоохранения- начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья;

Джуманазаров Юнусбек Рахимбайевич — начальник Главного управления Минэкономразвития и сокращения бедности;

Тугизбаев Аъзам Абдураимович — главный специалист Агентства по управлению государственными активами;

Азимов Дилшод Абдухакимжон угли — начальник управления Антимонопольного комитета;

Шахидаятов Камолиддин Сиражетдинович — директор ООО National Investments;

Мустафаев Зафар Бурибоевич — гендиректор АО Uzbek Leasing International А.О.;

Файзиев Мирмасуд Салихович — проектный директор ООО Vessel Pharma.

Умида Саидовна Салихбаева сохранила пост председателя правления сети «Дори-дармон», которую возглавляет с февраля 2019 года.

Напомним, в декабре 2018 года Центр по управлению госактивами и американская United Investment Healthcare Group подписали соглашение о передаче в доверительное управление 71% государственной доли (на тот момент) «Дори-Дармон» на пять лет с опцией продления на такой же срок при достижении параметров бизнес-плана. В феврале 2019 года договор был прекращен.

В августе арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Нижегородского химико-фармацевтического завода» (Нижфарм) о взыскании с «Дори-Дармон» задолженности в 237,2 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что «Дори-Дармон» закупит свыше 1 миллиона доз российских вакцин от гриппа «Совигрипп» и «Флю-М» для прививки учителей и медработников Узбекистана.