Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Узбекистана прекратил договор с американской компанией United Investment Healthcare Group о доверительном управлении 71% госактивов аптечной сети «Дори-Дармон», сообщила пресс-служба фармацевтического ритейлера.

Кроме того, по решению наблюдательного совета «Дори-Дармон» от 27 февраля, «в связи с поданным заявлением досрочно прекращены полномочия председателя правления компании Азимова Равшана Рустамовича», говорится в сообщении.

Временно исполняющей обязанности главы компании назначена Салихбаева Умида Саидовна, ранее уже занимавшая эту должность.

Соглашение о передаче в доверительное управление государственной доли «Дори-Дармон» было подписано между Центром по управлению госактивами и United Investment Healthcare Group 6 декабря 2018 года на пять лет с опцией продления еще на пять при достижении параметров бизнес-плана.

Планировалось, что американская компания займется внедрением современных методов управления, эксклюзивных информационных технологий, а также эффективной системы обучения специалистов с привлечением американских профессионалов фарминдустрии.

Аптечная сеть «Дори-Дармон» насчитывает около 2000 аптек и их филиалов по всему Узбекистану, в том числе 717 при сельских врачебных пунктах и сельских семейных поликлиниках.