В Узбекистане до 1 октября планировалось проведение в централизованном порядке бесплатной вакцинации от гриппа работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений. Это было предусмотрено постановлением президента от 26 августа.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, аптечная сеть «Дори-Дармон» заключила с российскими производителями соглашение на покупку свыше 1 миллиона доз вакцин от гриппа.
В настоящее время доставлено 250 тысяч доз вакцины «Совигрипп». До 15 октября планируются привезти еще 40 тысяч доз, до 30 октября — 250 тысяч доз, а в ноябре — 500 тысяч доз вакцины «Флю-М».
Грипп и пандемия COVID-19
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, эпидемии гриппа — привычное сезонное явление, однако в 2020 году эта эпидемия будет протекать на фоне пандемии COVID-19.
«Многие системы здравоохранения уже сейчас работают на пределе возможностей и не имеют дополнительных временных и материальных ресурсов для противодействия гриппу. Эти две болезни зачастую сложно различить только лишь по их симптомам, и для установления точного диагноза требуется лабораторное исследование. Последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19 пока еще не изучены досконально, но очевидно, что в этом году профилактика гриппа важна, как никогда раньше. Самым эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация», — говорится в сообщении.
Алексей Соколов
Заставят в добровольно-принудительном порядке колоть вакцину с недоказанной эффективностью и побочными эффектами? Просто прекрасно! А Дори дармон ещё и миллионы долларов на этом поимеет.
Nir Avenir
Соколов а статью прочитать не судьба? Этим вакцинам уже много лет, это вакцины от грипа :) вы о чем вообще пишите.
Key Lee
Ну нет, колоть себя не дам! Уж лучше на онлайн-обучение перейти!
Кондюкова Марина Викторовна
Почему тогда детей не будут прививать?
Мадина Мадина
Nir Avenir, А зачем им читать. Они же тролли!
Мадина Мадина
КОММЕНТАТОРЫ, ку- ку! Речь идет о прививке от гриппа, за которой вы выстраиваетесь в очередь и которая уже закончилась даже в частных центрах вакцинации!
DIII
Напомню — ОТ ГРИППА — не короны — не волнуйтесь она работает