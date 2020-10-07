В Узбекистане до 1 октября планировалось проведение в централизованном порядке бесплатной вакцинации от гриппа работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений. Это было предусмотрено постановлением президента от 26 августа.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, аптечная сеть «Дори-Дармон» заключила с российскими производителями соглашение на покупку свыше 1 миллиона доз вакцин от гриппа.

В настоящее время доставлено 250 тысяч доз вакцины «Совигрипп». До 15 октября планируются привезти еще 40 тысяч доз, до 30 октября — 250 тысяч доз, а в ноябре — 500 тысяч доз вакцины «Флю-М».

Грипп и пандемия COVID-19

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, эпидемии гриппа — привычное сезонное явление, однако в 2020 году эта эпидемия будет протекать на фоне пандемии COVID-19.

«Многие системы здравоохранения уже сейчас работают на пределе возможностей и не имеют дополнительных временных и материальных ресурсов для противодействия гриппу. Эти две болезни зачастую сложно различить только лишь по их симптомам, и для установления точного диагноза требуется лабораторное исследование. Последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19 пока еще не изучены досконально, но очевидно, что в этом году профилактика гриппа важна, как никогда раньше. Самым эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация», — говорится в сообщении.