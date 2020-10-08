Решением Национального банка Кыргызстана в стране с 7 октября приостановлено осуществление платежей по международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи (за пределы республики).

«Во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT также отключена», — говорится в сообщении регулятора, опубликованном в Facebook.

Эти меры были приняты для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора и сохранности активов финансово-кредитных организаций. По этой причине с 6 октября Нацбанк рекомендовал финансово-кредитным организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности.

Финансовые услуги продолжали оказываться посредством онлайн-сервисов (по телефону, электронной почте, социальные сети). Национальная платежная система «Элкарт» продолжает деятельность по проведению безналичных платежей.

С 8 октября Национальный банк рекомендовал финансовым организациям определить время работы с 09:00 до 15:00 часов в целях создания условий для своевременного получения заработной платы, пенсий, пособий, а также обеспечения населения наличными деньгами.

«Будут приняты меры по обеспечению бесперебойности и безопасности при проведении безналичных платежей и переводов внутри страны, работы онлайн-услуг и банкоматов, POS-терминалов и платежных терминалов», — говорится в сообщении банка.

Национальный банк отслеживает ситуацию, по мере ее стабилизации банковская система начнет работать в штатном режиме, отмечается в сообщении.

5 октября в Бишкеке прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов. Позднее Центризбирком признал итоги голосования недействительными.