С 2021/2022 учебного года в Ташкентской области будет образован филиал Ташкентского университета информационных технологий. Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией», сообщило Министерство юстиции.

Документом также предусмотрено создание специализированных школ с углубленным изучением информатики и IT на базе действующих общеобразовательных школ в районах (городах). В этом году запланировано создание 14 базовых школ, а в 2021—2023 годах — 205 специализированных школ по стране.

С этого учебного года предмет «Информатика и информационные технологии» в школах будет интегрирован с учебными программами проекта «Один миллион программистов». Ежегодно 100 лучших учителей школ по информатике и IT, учащиеся которых успешно закончили учебные курсы в рамках проекта, смогут получать единовременное вознаграждение в 20-кратном размере БРВ.

До 1 марта 2021 года должна быть внедрена Национальная система сертификации учителей по этому предмету.

С сентября следующего года учителям информатики, имеющим сертификат об уровне владения цифровыми навыками, будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 50% от их базовой тарифной ставки.

К началу 2021 года также должен запуститься портал «IT-таланты Узбекистана». На нем будет размещаться информация о проводимых олимпиадах, конкурсах и акциях в области программирования.