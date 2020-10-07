Группа из 31 преподавателя русского языка и литературы из России прибыла 6 октября в Ташкент, сообщила пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.

«Российские специалисты, используя авторские методики [Российского государственного педагогического университета имени Герцена], проведут тестирование на знание русского языка учащихся старших классов и оценят уровень профессиональных компетенций педагогов в образовательных учреждениях республики», — говорится в сообщении.

По данным посольства, визит проходит в рамках проекта Министерства народного образования Узбекистана и Министерства просвещения России в сотрудничестве с российскими благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» и РГПУ имени Герцена. Цель проекта — развитие системы преподавания русского языка.

В октябре 2019 года Министерство народного образования сообщило, что намерено сотрудничать с Россией по улучшению изучения русского языка в школах Узбекистана. Российской стороне было предложено провести тестирование учителей Узбекистана по русскому языку на знания языка и на базе результатов подготовить программу по переподготовке педагогов.

Министр народного образования Шерзод Шерматов накануне прокомментировал в Telegram прибытие российских педагогов. Он написал, что знание выпускниками школ Узбекистана русского, английского и других языков в дополнение к родному узбекскому поможет им в достижении успехов в будущем.

Глава министерства призвал интернет-пользователей не политизировать новый проект. «Наша главная цель — достичь конкурентоспособности наших выпускников на мировом рынке. Для этого, конечно, необходимо качественное преподавание иностранных языков, широко используемых в мире, в частности, нужных для общения с соседними странами», — отметил он.

Ранее было объявлено о начале проекта по совершенствованию обучения английскому языку English Speaking Nation, напомнил Шерзод Шерматов. С США и Великобританией достигнуты договоренности о привлечении для проекта грантовых средств в размере свыше 50 млн долларов.

Министр добавил, что количество уроков русского и английского языка в школах с началом двух проектов сохранится, но будет улучшено качество проведения этих уроков.