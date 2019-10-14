Министр народного образования Шерзод Шерматов и посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев обсудили возможности сотрудничества по улучшению изучения русского языка в школах Узбекистана, сообщила пресс-служба МНО.

На встрече министр отметил, что узбекская сторона заинтересована в привлечении российских специалистов для переподготовки учителей русского языка для всех школ и учителей-предметников для русскоязычных школ в региональные центры по переподготовке учителей.

«Российской стороне было предложено провести тестирование учителей Узбекистана по русскому языку на знания языка и на базе результатов подготовить программу по переподготовке педагогов», — говорится в сообщении.

МНО также предложило привлечь экспертов из России для пересмотра учебной программы и учебников русского языка, чтобы повысить качество образования по этому направлению.

Глава МНО и посол обсудили возможности передачи дополнительной художественной литературы узбекским школам. Особое внимание при этом планируется уделить школам, где преподавание ведется не на русском языке.

«В целом, выпускники всех школ республики должны иметь возможность свободно владеть минимум тремя языками: государственным, русским и английским», — подчеркивается в сообщении.