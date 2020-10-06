Автовладельцы часто обращаются в страховую компанию «Узбекинвест» с вопросами:

Нужна ли доверенность на управление автомобилем, если водитель указан в страховом полисе? Можно ли при наличии страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГОВТС) без ограничения количества водителей передавать управление автомобилем третьим лицам без оформления доверенности?

Специалисты компании «Узбекинвест» решили дать ответы на эти вопросы и объяснить, кому можно свободно передвигаться на авто без доверенности, а кому нельзя.

Ответ на первый вопрос можно найти в пункте 8 ПДД Узбекистана. Согласно ему близкие родственники (родители, супруги, дети, братья, сестры) владельца транспортного средства, вписанные в страховой полис ОСГОВТС, могут самостоятельно управлять этим автомобилем без доверенности.

В новом страховом полисе обязательного автострахования есть специальное поле напротив ФИО водителей, допущенных к управлению авто, где указывается степень родства. Для проверки действительности родства страховая компания имеет право потребовать соответствующие документы: свидетельства о рождении, браке и так далее. А вот неблизким родственникам управлять автомобилем свободно без оформления доверенности нельзя, даже если они указаны в страховом полисе.





Ответ на второй вопрос также указан в пункте 8 ПДД. По нему третьи лица, не являющиеся близкими родственниками, могут управлять транспортным средством без наличия доверенности, только если владелец в этот момент находится рядом и имеет обязательное автострахование без ограничения количества водителей.

Если владелец авто в момент управления не находится в автомобиле, то даже при наличии VIP-страховки (без ограничения) третьи лица не имеют право управлять транспортным средством без соответствующего документа, подтверждающего право на распоряжение, владение и пользование.

Бонусный вопрос: «Если у владельца транспортного средства полис обязательного автострахования без ограничения количества водителей, то где должны быть указаны сведения о близких родственниках?».

Как говорилось ранее, в новом полисе ОСГОВТС без ограничения количества водителей также есть специальные поля, где указываются близкие родственники владельца авто. Так что не стоит волноваться — доверенности от них никто требовать не будет.





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