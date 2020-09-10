Компания Roodell объявила о планах по запуску на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» сборки новейших моделей автомобилей KIA — Seltos и К5. Об этом говорится в пресс-релизе, предоставленном компанией «Газете.uz».

В ноябре завод начнет выпуск KIA К5, ставшего новым глобальным именем для седана бизнес-класса, и компактного кроссовера KIA Seltos, зарекомендовавшего себя на многих рынках.

Завод позиционируется как мультибрендовый — в дальнейшем здесь будет налажен выпуск автомобилей ряда других известных в мире брендов. Автомобили, произведенные в Узбекистане, намечено экспортировать в страны СНГ через партнерские дилерские сети.

KIA Seltos. Фото: KIA Motors.

«Для узбекского рынка запуск абсолютно нового частного автопроизводства — это не просто коммерческое событие, а результат проводимых экономических реформ и создания новых условий как для инвесторов, так и для конечных потребителей, — отметил генеральный директор Roodell Данияр Давлетияров. — Мы с уверенностью можем сказать, что в стране действительно началась новая веха автомобильной истории, связанная с производством и выходом на узбекский рынок сразу нескольких глобальных автомобильных брендов. Мы создаем пространство для новых инвесторов, условия для формирования рынка производства и дистрибуции комплектующих, строительства дилерских и логистических центров. За первый год мы планируем запустить производство автомобилей сразу трех разных известных автобрендов».

В настоящее время идет финальный этап строительства завода в СЭЗ «Джизак» и проводятся подготовительные работы по монтажу двух производственных линий, спроектированных под сборку автомобилей различных конфигураций.

На первом этапе производственные мощности завода будут составлять 25 тысяч автомобилей в год. На втором этапе, к концу 2022 года, по мере введения в действие линий с цехами сварки и окраски кузовов, мощности возрастут до 100 тысяч.

Roodell ставит перед собой задачи локализации производства автокомпонентов и создания новых перспектив для местных и иностранных предприятий.

Производственная линия, предназначенная для выпуска автомобилей, создавалась при участии российской региональной штаб-квартиры KIA Motors. Компания поделилась своим опытом и экспертизой с Roodell.

«Рынок стран СНГ обладает огромным потенциалом, мы видим растущий интерес к автомобилям KIA, — прокомментировал президент KIA Motors Rus & CIS HQ Чжин-Ха Ким. — Это один из первых крупных проектов KIA Motors Russia & CIS в качестве региональной штаб-квартиры. На новом заводе будут выпускаться новейшие и высокотехнологичные модели KIA, потому что мы верим в Узбекистан и наших партнеров. Мы желаем успеха руководству и всему коллективу нового завода».

Roodell — отечественная компания, работающая на автомобильном рынке с 2014 года.