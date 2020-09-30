Цена на новейшую модель автомобиля KIA Seltos в Узбекистане начнется от 229,9 млн сумов, К5 — от 249,9 млн сумов, сообщается на сайте компании.
Как ранее писала «Газета.uz», компания Roodell планирует запустить на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» сборку Seltos и К5.
Выпуск седана К5 и компактного кроссовера Seltos планируется в ноябре. На первом этапе производственные мощности завода будут составлять 25 тысяч автомобилей в год. На втором этапе, к концу 2022 года, по мере введения в действие линий с цехами сварки и окраски кузовов, мощности возрастут до 100 тысяч.
Производственная линия, предназначенная для выпуска автомобилей, создавалась при участии российской региональной штаб-квартиры KIA Motors.
Цены
Согласно данным на сайте KIA в Узбекистане, кроссовер Seltos предлагается в трех комплектациях:
- Luxe — от 229 900 000 сумов;
- Style — от 252 90 000 сумов;
- Prestige -от 279 900 000 сумов.
Седан K5 предлагается в шести комплектациях:
- Comfort — от 249 900 000 сумов;
- Luxe — от 269 900 000 сумов;
- Luxe — от 279 900 000 сумов
- Prestige — от 293 900 000 сумов;
- Style — от 343 900 000 сумов;
- GT Line — от 369 900 000 сумов.