Цена на новейшую модель автомобиля KIA Seltos в Узбекистане начнется от 229,9 млн сумов, К5 — от 249,9 млн сумов, сообщается на сайте компании.

Как ранее писала «Газета.uz», компания Roodell планирует запустить на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» сборку Seltos и К5.

Выпуск седана К5 и компактного кроссовера Seltos планируется в ноябре. На первом этапе производственные мощности завода будут составлять 25 тысяч автомобилей в год. На втором этапе, к концу 2022 года, по мере введения в действие линий с цехами сварки и окраски кузовов, мощности возрастут до 100 тысяч.

Производственная линия, предназначенная для выпуска автомобилей, создавалась при участии российской региональной штаб-квартиры KIA Motors.

Цены

Согласно данным на сайте KIA в Узбекистане, кроссовер Seltos предлагается в трех комплектациях:

Luxe — от 229 900 000 сумов;

Style — от 252 90 000 сумов;

Prestige -от 279 900 000 сумов.

Седан K5 предлагается в шести комплектациях: