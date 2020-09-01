В августе уровень потребительских цен и тарифов за месяц повысился на 0,5%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

За январь-август цены и тарифы на потребительском рынке в среднем увеличились на 4,8%. По отношению к августу прошлого года средний рост цен на товары и услуги составил 11,7%.

Продовольственные товары в августе текущего года в среднем подорожали на 0,3%, непродовольственные товары — на 0,8%, услуги — на 0,4%.

В целом за первые восемь месяцев года уровень цен на продовольственные товары повысился на 5,2%, непродовольственные товары — на 4,9%, услуги — на 4%

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров за месяц наиболее значительный рост цен зарегистрирован на мясо, птицу и рыбу (1,9%), яйца (1,5%) и масложировую продукцию (1,4%).

Алкогольные напитки прибавили в цене на 0,7%, сахар, чай и другие пищевые продукты — на 0,5%, молочная продукция — на 0,4%, безалкогольные напитки — на 0,2%. Под влиянием сезонного фактора плодоовощная продукция в среднем за месяц стала дешевле на 2,9%.

Цены в сфере общественного питания в августе повысились на 1,3%, а с января выросли на 7,5%.

По сравнению с концом прошлого года наиболее значительный рост цен зарегистрирован на хлебопродукты (11,8%), а также на мясо, птицу и рыбу (10%). Наряду с этим, плодоовощная продукция с начала года стала дешевле на 9%.

Из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров лидерство по росту цен за месяц принадлежит строительным материалам, которые в среднем стали дороже на 3,9%, и горючему для автомобилей, подорожавшему на 2,1%.

Относительно декабря 2019 года наиболее ощутимо выросли цены на печатную продукцию (13,8%), строительные материалы (11,1%), медикаменты (9,2%), личный транспорт (8,3%) и табачные изделия (7,5%).

В годовом выражении значительно подорожали книги, газеты и журналы (16,5%), строительные материалы (15,1%), табачная продукция (14,5%) и медикаменты (12,8%).

Лидерство по росту тарифов в августе принадлежит услугам пассажирского транспорта, которые за месяц стали дороже на 1,3%, в том числе услуги воздушного — на 6,9%, железнодорожного — на 1,1%, автомобильного — на 0,4%.

В целом за январь-август в тройку лидеров по росту тарифов вошли услуги дошкольных образовательных организаций (15,2%), услуги по отдыху (8,4%) и бытовые услуги (6,7%).

В годовом выражении наиболее значительный рост цен зафиксирован на услуги образования (17,3%), дошкольных образовательных организаций (15,2%), бытовые (12,7%) и медицинские услуги (11,5%), услуги пассажирского транспорта (10,8%) и по отдыху (10,6%).