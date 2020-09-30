Правительство Узбекистана привлекло Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) к реализации проекта по развитию онкологической службы страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство здравоохранения со ссылкой на заместителя министра Шахруха Шарахметова, который принял участие в онлайн-конференции «Спасение жизни женщин от рака» в рамках 64-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

Комплексный проект по развитию онкологических услуг включает крупномасштабное обучение и наращивание потенциала специалистов-онкологов Узбекистана в брахитерапии (вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа). Проект будет реализован с участием Исламского банка развития.

В 2017 году была утверждена пятилетняя государственная программа по развитию онкологической службы стоимостью около 154 млн долларов. Она предусматривает увеличение закупок необходимых препаратов, оборудования и строительство хосписов.