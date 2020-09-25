Государственный центр тестирования 25 сентября объявил результаты вступительных экзаменов в высшие образовательные учреждения Узбекистана.

Вузы приняли заявления 1 млн 484 тысяч 463 абитуриентов (1,066 млн — в 2019 году), из них в экзаменах приняли участие 1 млн 240 тысяч 614 (95,1%). Конкурс на одно место составил более 1 к 10,6 (10,3 — в 2019 году).

140 тысяч 068 абитуриентов стали студентами бакалавриата (102 тысяч 350 — в 2019 году). Из них:

на основе государственного гранта — 28173 или 20,1% из всех поступивших (в прошлом году — 18130)

или 20,1% из всех поступивших (в прошлом году — 18130) на платно-контрактной основе — 111 тысяч 895 или 79,9% (84220).

Минимальный проходной балл для обучения на «бюджете» — 68 баллов, средний балл — 133,3 баллов. Минимальный проходной балл по «контракту» — 56,7 баллов, средний — 110,6 баллов.

Кроме того, абитуриенты, не рекомендованные на учебу по базовому платному контракту, но набравшие 56,7 балла и выше, смогут учиться по дифференцированному платному контракту (в 2019 году этим воспользовались 32948 абитуриентов). Для этого они должны обратиться в вузы с 26 сентября.

Апелляционный комитет ГЦТ начнет свою работу с 28 сентября. Несогласные с результатами тестов абитуриенты могут подать апелляцию.