В социальных сетях распространился кадр из турецкого сериала «Gunesh qizlari» («Дочери Гюнеш»), на котором замазаны ноги девушки в коротких шортах.

Заблюренные ноги, причем не только у героинь, можно наблюдать и в других сценах телесериала.





На некоторых кадрах (см. фото ниже) открытые части тела ускользнули от внимательного взора редакторов. На этой же сцене с другого ракурса ноги заблюрены.





«Газета.uz» связалась с заместителем главного редактора Sevimli TV Кахрамоном Саидалиевым, который признал, что редакторы замазывают изображения открытых частей тела при показе сериала.

«Сериал „Gunesh qizlari“ был снят в летнее время, поэтому девушка там в коротких шортах. Мы стараемся максимально это замазать. Наши редакторы с этой целью немного заблюрили», — сказал он.

Заместитель главного редактора отметил, что никаких требований со стороны государства касательно замазывания кадров нет.

«Мы делаем это исходя из действующего законодательства, общего узбекского менталитета, мировоззрения людей. Кто-то выражает негативное мнение об этом, кто-то смотрит на это как на само собой разумеющееся. Хотя, например, в наших городах одеваются так же. И в обществе есть определенный слой населения, который смотрит на это с религиозной точки зрения. Например, им не нравится», — сказал он.

Кахрамон Саидалиев отметил, что в законодательстве Узбекистана есть нормы, касающиеся «распространения информации, влияющий на культурное и духовное развитие молодежи».

«В отдельном законодательном акте этого нет, но при обобщение законодательства — есть», — сказал представитель Sevimli TV.

«Если узбекские каналы смотрят 26 миллионов человек, то мы изучаем их мнение, комментарии в социальных сетях. Исходя из этого, а также общенациональных традиций, мы стараемся предоставить для нашего населения чистый, хороший сериал, кино, которое понравится людям. Если есть возражения касательно открытой одежды, то стараемся это немного прикрыть. Такие кадры мы можем и полностью убрать, если это не влияет на содержание», — добавил он.

Заместитель главного редактора подчеркнул, что это политика редакции, которая учитывает мнение зрителей.

«С развитием узбекского телевидения стало около 18−19 центральных каналов. У людей есть право выбора. Если вашей семье это не нравится, вы можете смотреть другой канал. Но мы стараемся услышать мнение людей и вносить изменения в сериалы», — отметил Кахрамон Саидалиев.

Негосударственный телеканал Sevimli TV описывает себя как «семейный телеканал Узбекистана, ценностями которого являются: единство семьи и народа, добро и свет, счастье и радость в каждом доме».