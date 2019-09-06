Студенты, обучающиеся на платно-контрактной основе в бакалавриате и магистратуре, а также получающие вторую специальность в дневной форме обучения могут по желанию оплачивать стоимость контракта со стипендией или без стипендии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Кроме того, стоимость контрактного обучения в вузах Узбекистана теперь рассчитывается от минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 августа составляет 634880 сумов (полная таблица). В прошлом году она рассчитывалась от минимального размера зарплаты (МРЗП).

Например, в гуманитарной сфере по направлению «Педагогика, включая профессиональное образование» стоимость контракта составит:

бакалавриат — 17 МРОТ или 10 млн 792 тысяч 960 сумов (в прошлом году — 8 млн 293 тысяч 500 сумов, рост на 30%);

магистратура и вторая специальность (очное) — 19 МРОТ (12062720 сумов);

бакалавриат (заочная и вечерняя) — 10 МРОТ (6348800 сумов);

бакалавриат (специальная заочная) — 6 МРОТ (3809280 сумов);

заочная вторая специальность (для поступивших в 2018/2019 учебном году) — 11 МРОТ (6983680);

заочная вторая специальность (для поступивших в 2017/2018 учебном году) — 10 МРОТ (6348800 сумов).

Стоимость контракта без стипендии будет составлять на 4,8 млн сумов меньше, чем со стипендией исходя из установленной ежемесячной стипендии в 400 тысяч сумов.

К примеру, стоимость контрактного обучения по направлению «Педагогика» в бакалавриате на 2019/2020 учебный год составит 10 млн 792 тысяч 960 сумов (17 МРОТ), а с вычетом стипендии — 5 млн 992 тысяч 960 сумов (10792960 — 4800000).

Постановлением президента Шавката Мирзиёева стоимость платного контракта заочной, специально заочной и вечерней формах обучения не должна превышать стоимость платного контракта дневной формы обучения по тому же направлению образования бакалавриата. Кроме того, ректоры вузов получили право устанавливать стоимость обучения на платно-контрактной основе иностранцев в бакалавриате и магистратуре. Она должна быть не меньше базовой стоимости платного контракта, установленного для граждан Узбекистана.