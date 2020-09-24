В лагере для мигрантов, развернутом в городе Каменск-Шахтинск Ростовской области России, скончался гражданин Узбекистана, сообщили издания 161.ru. и «ПИК».

Отмечается, 19 сентября в день отъезда специального поезда в Узбекистан мигранту стало плохо перед посадкой и несмотря на попытки реанимации, мужчина скончался.

По словам и. о. главы местной администрации Александра Срыбного, мигранту было 33 года, он приехал со своим отцом в Россию на заработки. Вскрытие в центральной городской больнице показало у него одностороннюю пневмонию и сосудистые заболевания. Также сообщается, что у мужчины не был выявлен коронавирус.

Пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что 19 сентября в ходе посадки узбекистанцев в спецпоезд одному из пассажиров Р. Дж. (1987 года рождения) на площади перед станцией «Лихая» стало плохо, в результате чего он скоропостижно скончался до прибытия скорой помощи, говорится в сообщении.

«По информации Генерального консульства нашей страны в Ростове-на-Дону, данный соотечественник не жил в палаточном лагере. После прибытия из Санкт-Петербурга, Р. Дж. в связи с плохим самочувствием был госпитализирован 14 сентября в Центральную городскую больницу Шахты, из которой был доставлен на станцию „Лихая“», — говорится в сообщении.

По сообщению МИД, после решения организационных и консульско-правовых вопросов, тело покойного отправлено чартерным рейсом на родину.

Министерство транспорта ранее сообщало, что 19 сентября из Ростова-на-Дону в Ташкент выехал поезд с 746 соотечественниками Узбекистана, который прибыл в столицу 22 сентября. Все граждане были направлены в карантинные центры в Ташкентской области.

В конце августа стало известно, что «Узбекистон темир йуллари» планирует организовать еженедельные железнодорожные рейсы по вывозу узбекистанцев из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары.

Накануне Минтранс также сообщил, что колонна из 15 автобусов выехала из Ташкента в Самарскую область для вывоза более 700 граждан Узбекистана из временного палаточного лагеря.

Лагерь для мигрантов в Самарской области. Фото: Евгений Щекин / YouTube

Газета «Коммерсантъ» пишет, что полностью вернуть иностранцев из лагерей в Самаре планируется к 3 октября. Последний поезд с узбекистанцами должен отправится из Кинеля в Ташкента 2 октября. В настоящее время в пункте временного пребывания в Самарской области находятся 2,5 тысячи граждан Узбекистана.

Последний железнодорожный рейс из Кинели прибыл в Узбекистан 15 сентября. Почти 1700 соотечественников были доставлены в Самарканд из Самарской области и Екатеринбурга.