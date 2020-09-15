Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом организовала железнодорожные рейсы для доставки узбекистанцев из Самарской области и Екатеринбурга (Россия), сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Согласно договоренности с Россией и Казахстаном, 12 сентября поезд «Узбекистон темир йуллари» с 834 гражданами отправился в Узбекистан со станции «Кинель» и прибыл в Самарканд 15 сентября.

Поезд из Екатеринбурга с 847 соотечественниками прибыл в Ташкент также во вторник.

Фото: Минтранс.

Все граждане указанных рейсов были на автобусах доставлены в карантинные зоны Самаркандской и Ташкентской областей.