Правительство Узбекистана организовало специальный автобусный рейс в Самарскую область России для возвращения граждан домой, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

«Газета.uz» писала, что тысячи узбекистанцев ожидают возможности уехать на родину из временного палаточного лагеря в 3 км от города Кинеля под Самарой, куда они съезжаются из разных регионов России.





Рейс выполнит предприятие Uzautotrans Service при Министерстве транспорта. Все 40 водителей, привлеченных для организации поездки, перед выездом прошли тест на коронавирус.

Первая колонна из 15 автобусов выехала в Самарскую область и достигнет пункта назначения 25 сентября. В этот же день автобусы с более чем 700 пассажирами отправятся обратно в Узбекистан.

Этот рейс выполняется в строгом соответствии со всеми санитарными правилами и требованиями Казахстана и Российской Федерации, говорится в сообщении.

Министерство транспорта просит граждан, желающих вернуться в Узбекистан из разных частей России, не собираться массово в приграничных районах РФ с Казахстаном.

«Подобные случаи могут осложнить сложившуюся опасную эпидемиологическую ситуацию, повысить риск заражения и, что хуже всего, ограничить усилия по возвращению наших соотечественников домой», — следует из сообщения.



